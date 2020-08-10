В Самаре не будут сносить гаражный кооператив на Ташкентской

В Самаре решили не сносить гаражный комплекс

В Самаре не будут сносить шестиэтажный гаражный комплекс, расположенный на улице Ташкентской. Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области по результатам рассмотрения иска департамента градостроительства к членам кооператива. Напомним, что департамент обратился в суд с просьбой обязать собственников за свой счет снести многоэтажные гаражи-стоянки на трех участках около 50 тыс. кв. м.

Дело рассматривали с начала года. Судьи выяснили, что гаражно-строительный кооператив был создан в 1987 году. В 88-м году ГСК получил участок площадью около 1,2 га для строительства многоэтажного гаража-стоянки, затем участку был присвоен адрес.

Департамент градостроительства указывал, что на участке расположено нежилое строение, возведенное с нарушением градостроительных норм, без разрешения на строительство. Не было получено разрешение и на ввод в эксплуатацию. Также истец указывал, что застроить здесь можно было лишь 7,2 га, остальное же находится в охранной зоне инженерных коммуникаций.

Суд рассмотрел дело и предложил департаменту привлечь в качестве соответчиков третьих лиц - людей, которые паями участвовали в строительстве здания. Но истец решил этого не делать. Как отметили в департаменте градостроительства, здесь не будут опротестовывать решение суда. Но и обязанность узаконить постройку ляжет на плечи владельцев гаражей.