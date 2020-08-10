Власти показали, как будет выглядеть футбольный манеж около «Самара Арены»

Территорию около «Самара Арены» планируют освоить. Фото: vk.com/samaroblast.

Правительство Самарской области опубликовало изображения футбольного манежа, который построят около стадиона «Самара Арена». Его планируют возвести к 2022 году рядом с «Последней милей».

В манеже постелют искусственный газон размером 105 на 68 метров, трибуны будут рассчитаны на 500 мест.

Накануне на месте будущего манежа заложили капсулу времени с посланием.

Капсулу времени на месте манежа заложили 9 августа. Фото: vk.com/samaroblast.

Напомним, сейчас территорию рядом с «Самара Ареной» активно осваивают. Там собираются возвести жилые дома, объекты благоустройства, а также спортивные объекты. Среди них – дворец пляжных видов спорта. Он расположится на улице Демократической рядом с озером.