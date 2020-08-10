Губернатор Самарской области обсудил реализацию нацпроектов в Жигулевске

Прогла рабочая встреча с главой Жигулевска

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил реализацию нацпроектов в Жигулевске с главой города Сергеем Федотовым. Он отметил, что у города сегодня большое будущее, он может развиваться как центр туризма и как оплот наукоемких технологий. Помогают городу в развитии нацпроекты. Так, в рамках проекта «Демография» уже в этом году начнется строительство детсада на 240 мест в микрорайоне B-1. А благодаря нацпроекту «Культура» детскую школу искусств № 1 оснастят новыми музыкальными инструментами.

- Условия нацпроекта предполагают приобретение инструментов отечественных производителей. Учитывая, что многие регионы сегодня участвуют в данной программе, заводам может понадобиться дополнительное время. Чтобы не допустить срыва сроков, отправляйте сотрудников на предприятия и отслеживайте выполнение заказа, - поручил губернатор обратить особенное внимание на реализацию проекта.

Также сегодня в Жигулевске приводят в порядок девять общественных пространств и три двора. А светомузыкальный фонтан на площади перед ДК переделывают, так как было много жалоб от жителей на некачественную работу.

Впереди и много других задач, например, участие с проектом благоустройства Ширяево в конкурсе проектов всероссийского уровня. В рамках нацпроекта «Экология» строят два очистных сооружения, которые позволят улучшить качество воды в городе.

- В Жигулевске в полной мере реализуются все национальные проекты, и все это зона вашей ответственности, - напомнил глава региона мэру Жигулевска.