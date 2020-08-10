В Новокуйбышевске горел трехэтажный частный дом

Причины возгорания сейчас выясняют специалисты. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Новокуйбышевске днем в понедельник, 10 августа, в частном доме произошел пожар. Пламя охватило 25 квадратных метров на втором этаже трехэтажного здания в 4-ом переулке. Огонь потушили, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15.22. Пожар тушили 44 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и семь единиц техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Локализовать возгорание удалось спустя 20 минут, а полностью потушили пожар почти через час. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.