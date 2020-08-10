В список системообразующих предприятий Самары попали два застройщика

В Самаре дополнили список системообразующих предприятий

В список системообразующих предприятий Самарской области добавились еще три компании. Всего в середине апреля был составлен список из 235 предприятий, которые могут получить особенную поддержку от регионального правительства.

Теперь в этом списке добавились еще три позиции. Так, поддержку получат «Кошелев-проект Самара» и специализированный застройщик «ЮГ-2». Также в списке оказался завод слоистых пластиков. Новый список утвержден распоряжением от 31 июля.

В дни пандемии и экономических проблем именно эти предприятия могли продолжать работать. Список актуализировали как раз во время пандемии, раньше он обновлялся только в 2016 году, и в нем было 111 позиций. В список попали самые крупные работодатели и налогоплательщики в регионе.