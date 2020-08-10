Детские сады Самарской области могут начать работать в обычном режиме уже в августе

Уже скоро в Самарской области детские сады будут работать в обычном режиме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

10 августа прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением Covid19 в Самарской области. Одним из важных вопросов заседание стало обсуждение режима работы региональных дошкольных учреждений.

Родители могут выдыхать. Уже в последнюю неделю августа все дошкольные учреждения региона могут начать работу в привычном режиме. Таково поручения Дмитрия Азарова.

Как доложил министр образования и науки региона Виктор Акопьян, уже с сегодняшнего дня, с 10 августа, в детских сады области должны работать все группы, но пока с некоторыми ограничения.

- В детских дошкольных учреждениях работают все группы, воспитанники вновь занимаются в соответствии со своей возрастной категорией. Принимают в детсады при наличии справки с работы от одного из родителей, - доложил министр.

Губернатор поручи доработать этот вопрос и в ближайшие несколько недель сады области снова будут работать в привычном режиме.

Напомним, самарцы уже неоднократно просили «открыть» учреждения для дошкольников. В период ограничительных мер они работали в режиме дежурных групп.