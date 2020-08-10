В Тольятти ограниченная в правах мать незаконно получала деньги на детей

В Тольятти прокуратура нашла женщину, незаконно наживавшуюся на своих детях. Мать была ограничена в родительских правах и фактически не воспитывала своих детей. Тем временем, она без зазрения совести с 26 марта получала социальную поддержку от государства. Она не отказалась от социального пособия из областного бюджета, получала деньги на пиатние ребенка и ежемесячную помощь. Пользовалась она и субсидиями на коммунальные услуги и оплату жилого помещения.

Сейчас прокуратура Тольяти отправила материалы в управление МВД России с просьбой об уголовном преследовании. 6 августа уголовное дело в отношении Натальи И. возбудили. Сейчас прокуратура контролирует ход расследования.

В прокуратуре рассказали, что такие вопросы особенно контролируют. Государство разрабатывает множество мер поддержки семьям с детьми. Но получать их просто так не разрешат никому.