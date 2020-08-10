Утверждены новые правила работы фитнес-центров в Самаре

В Самаре пустят в фитнес-центры 50% посетителей

В Самаре утверждены новые правила работы фитнес-центров и бассейнов. Теперь сюда могут пускать до 50% посетителей от планируемой мощности заведения. До этого можно было допустить в зал только 20% визитеров. Такое предложение внес на заседание оперативного штаба министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Естественно, что для этого все должны соблюдать санитарные правила. И.о руководителя самарского Роспотребнадзора Светлана Шерстнева отметила, что с момента открытия фитнес-центров жалоб на них ен поступало ни одной. Никаких нарушений не выявили и проверяющие.

Оперативный штаб Самарской области постановил принять это решение. Теперь принимать в фитнес-центрах смогут 50% посетителей. Действуют и требования по постоянной дезинфекции всего в залах.