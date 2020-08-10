В июне в Самарской области зафиксирован рост уровня смертности

Рождаемость, увы, снизилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июне 2020 года в Самарской области зафиксировали рост уровня смертности, об этом 10 августа сообщает ЗАГС. Ведомство опубликовала подробную статистику за первое полугодие. Оказалось, что в первый летний месяц в области умерли 4159 человек. За последнее десятилетие более порог у 4000 человек был превышен лишь дважды: в 2010 - 4214 человек и в 2015 - 4077.

В первом полугодии текущего года в регионе умерли 22,2 тыс. человек, что на 625 человек или 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К сожалению, в регионе сократилась и рождаемость. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года на свет появилось на 904 младенцев меньше. За первое полугодие 2020 года в регионе родились 13,6 тыс. человек, а год назад - 14,5 тыс. человек.