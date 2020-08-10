В Самаре на COVID проверят учителей, соцработников и рабочих

В Самаре намерены делать больше тестов на коронавирус

В Самаре на коронавирус проверят педагогов, представителей соцзащиты и работников предприятий. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сказал на оперативном штабе. Он дал поручение министру здравоохранения Армену Беняну проводить больше исследований и среди медицинских работников.

К решению этой задачи также поручили привлечь и председателя правительства региона Виктора Кудряшова. Сейчас охват тестированием составляет 100,4 на 100 тыс. человек в день.

На данный момент зарегистрировано 7272 случая заражения коронавирусом с начала пандемии. Больше 5500 человек выздоровели. Хорошим признаком в оперативном штабе считают и тот факт, что число ОРВИ и пневмоний упало на 13% и 8,3% соответственно. Также снижается и число госпитализаций с подозрением на коронавирус снизилось, ровно как и число амбулаторных пациентов с этим диагнозом.

В регионе готовы выводить больницы на нормальный режим работы уже с 1 сентября. Переход будет поэтапным. Также должны возобновиться профосмотры и диспансеризация, но не для жителей старше 65 лет.