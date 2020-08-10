ВолгаФест 2020 будет! Фестиваль набережных в Самаре может пройти с 24 по 30 августа

На фестивале ВолгаФест интересное занятие найдется для каждого Фото: Михаил ГУСЕВ

Ежегодно самарцы и гости города с нетерпением и любопытством ждут фестиваль набережных «ВолгаФест». В 2020 году фестиваль отмечает свой пятилетний юбилей, масштабное празднование перенесли на июнь 2021 года из-за эпидемиологической ситуации. Долгое время и проведение самого фестиваля было под вопросом. Но 10 августа организаторы поделились доброй новостью.

- Работа идёт, но никакой уверенности в том, что ВолгаФест 2020 состоится, не было. До сегодняшнего дня. Буквально полчаса назад принято решение, что ВолгаФесту быть в заявленные даты – с 24 по 30 августа, - сообщили организаторы в официальном сообществе социальной сети Facebook. - Готовьтесь к потоку новостей.

Темой этого года станут «Короткие дистанции». Ранее организаторы заявляли, что сделают все возможное, чтобы позаботиться о гостях события в новых эпидемиологических условиях.