Дмитрий Азаров позволил жителям Самары культурно развлекаться

В Самаре откроют театры

Дмитрий Азаров подписал новое постановление, в котором разрешает жителям Самары развлекаться и заниматься спортом. Новые разрешения касаются увеличения числа посетителей баней, фитнес-центров и бассейнов - теперь заполнить можно половину зала.

Также с 12 августа начнут работать кассы театральных и концертных организаций. Здесь будут продавать билеты и абонементы на новый творческий сезон. Особенное разрешение выдано самарскому оперному театру. Здесь проведут 17 августа 2020 года два концерта с участием артистов Симфоничнского оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В зале не должно быть больше 50% от разрешенного числа зрителей. Сажать зрителей нужно через место.

Также с 1 сентября разрешено открыться театрам и концертным организациям. Зал должен быть заполнен наполовину, социальная дистанция - минимум одно кресло. Семейные группы в три человека могут сидеть рядом.

Недавно журналисту КП-Самара о новом сезоне драмтеатра рассказал худрук театра Валерий Гришко.