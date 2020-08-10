На самарской набережной отремонтируют памятник Сергию Радонежскому

Часовня Святителя Алексия и памятник Сергию Радонежскому

В Самаре ищут подрядчика, который возьмётся за ремонт скульптуры святому Сергию Радонежскому, что установлена на первой очереди набережной реки Волга.

Начальная цена контракта - 119,9 тысячи рублей. Заказчик торгов - МБУ Самары "Центр технического и хозяйственного обеспечения".

Будущему подрядчику предстоит за 20 дней обновить краску на скульптуре, выполнить декоративную отделку поверхностей, заполнить швы облицовочного покрытия, а также поменять тротуарную плитку и облицевать поверхности гранитными плитами. Аукцион продет в электронной форме 19 августа.

Напомним, памятник великому русскому подвижнику, причисленному к лику святых, установили 2 июня 2001 году. Скульптуру создал Иван Мельников.