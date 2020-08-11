В Самаре мужчина с мотыгой набросился на тещу и жену из-за чайника

Мужчина гонялся за женой с мотыгой

В Самаре 35-летний мужчина ответит за домашнее насилие. Ему в вину вменяют угрозу убийством и это может обернуться для него и ограничением свободы и штрафом. Начиналось все с алкоголя. Мужчина употреблял спиртное и, накачавшись до раздражительного состояния, начал тиранить свою семью. Недовольство вызвала теща, которая неправильно поставила чайник на плиту.

У главы семьи этот поступок вызвал такое раздражение, что он открыл газ и стал угрожать взорвать дом. Сначала женщины пытались нетрезвого мужчину игнорировать, но он не сдавался. Выйдя в сад, он нашел там мотыгу, вернулся в дом и начал гоняться за женщинами с садовым инвентарем. Жена приняла удар на себя, а ее 53-летняя мать в это время выскочила в детскую комнату, забрала внучку, выбралась из окна и побежала в полицию.

Мужчину задержали вместе с мотыгой. Свою вину он признал. А полицейские просят самарцев быть внимательными к жертвам домашнего насилия и, если кто-то стал свидетелем подобных "разборок" с угрозами - сообщать полицейским об этом факте.