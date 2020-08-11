Жителям Самары рассказали, когда откроются детсады

Скоро детские сады заработают в полную силу

Жителям Самарской области рассказали, когда в полную силу заработают детские сады в регионе. Сейчас детей могут отдать в дежурные группы родители, которые работают - для этого нужно предоставить справку, самозанятые и те, кто потерял работу. Практически под каждым постом губернатора о снятии новых ограничений жители спрашивают: когда же детские сады откроются полностью и детей можно будет водить туда без всяких ограничений.

И вот стало известно, что произойти это может уже в последнюю неделю августа. Логично: сейчас необходимость отдать детей в детсад возникнет, например, у учителей. Да и воодбще: сейчас работают уже практически все организации, соответственно, и родители не сидят дом и не бездельничают. Летом младших детей оставляли под присмотром старших, но с 1 сентября и им пора отправляться в школу.

Как объяснил министр образования Виктор Акопьян, сейчас действуют 3349 дежурных групп для более чем 40 тыс детей. Уже с 11 августа отменены разновозрастные группы: теперь дети занимаются со своими ровесниками. По поручению губернатора чиновники прорабатывают модель, которая позволит с последней недели августа запустить в нормальном режиме работу детских садов.