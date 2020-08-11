Названы новые правила занятий в школах в Самаре с 1 сентября 2020 года

В конце года занятия проходили дистанционно

Власти рассказали, как будут учиться школьники с 1 сентября 2020 года в Самаре. Уже была озвучена информация о том, что все ребята сядут за парты, заработают все учебные заведения и занятия будут проводить очно. Однако, сам учебный процесс будет организован по-новому.

Так, каждый класс будет закреплен за своим кабинетом. Ходить по школе будут учителя: они будут вести урок, затем собирать вещи и переходить к другим ученикам. Также известно, что маски на учеников и учителей надевать не будут. В самой школе можно будет находиться без них. Исключение - работники пищеблока, для них маски и перчатки закупят дополнительно.

Чтобы минимизировать риск, в школы закупят дополнительные рециркуляторы воздуха и средства для санитарной обработки. Сейчас работают комиссии, приемка школ ведется до 18 августа, рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Эксперты считают, что для детей подобный выход в школу не опасен - коронавирус вряд ли будет бушевать в их рядах. А предпринятые меры возможно помогут снизить и число заболевших стандартными гриппом и ОРВИ в межсезонье.