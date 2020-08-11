В Самаре за год благоустроят почти 500 территорий

В Самаре меняется облик дворовых территорий

В Самаре более 270 дворов и 140 общественных территорий благоустроят в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Это происходит с учетом софинансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов. Проект работает с 2017 года. Его символами стали акции «Выходи, гуляй», «Выходи, обсуждай», «Выходи, решай», «Наше дерево», «День соседей», «Двор для птиц».

- В рамках реализации проекта не только проходят встречи с жителями во дворах, но и организуется эффективное взаимодействие между жителями и властью, контролируется работа подрядчиков, субподрядчиков, качество и сроки работ, - объяснил региональный координатор проекта Андрей Кислов.

В 2020 году в рамках софинансирования на работы направят более 987 млн руб. из федерального бюджета, более 160 млн руб. – из бюджета региона, муниципальное софинансирование составит более 60,4 млн. руб. Жители сами выбирают, на что в первую очередь нужно потратить деньги. Кстати, программу «народного бюджетирования» в этом году распространили на всю страну.

- Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами, - отметили в «Единой России».