Многодетная семья сгорела в ночном пожаре на даче под Самарой

Пожарным пришлось потрудиться. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Ночью в Самарской области произошла страшная трагедия. В пожаре в дачном доме сгорела многодетная семья - мама и трое детей. Погибшему мальчику было 11 лет, девочкам 4 и 9 лет. Жуткий пожар в Самаре случился в СДТ «Южные Сады» в Волжском районе. Огонь охватил дом и надворные постройки в полночь 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные смогли ликвидировать огонь только в 4.38. Пожар был на площади 50 кв. м. В страшном пожаре выжил только 39-летний мужчина. Его в шоковом состоянии увезли в больницу № 10. Он потерял всю семью и, возможно, даже не осознал этого.

Поездка на дачу для многодетной семьи оказалась роковой. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Пока непонятно, почему возник пожар. Предварительная причина - замыкание в электропроводке, которое и привело к страшной трагедии. Люди просто не успели выбраться из дома. Огонь тушили 38 человек, привлекались 15 единиц техники.