Собрать ребенка в школу в Самаре в 2020 году стало дороже

В Самаре рассказали, сколько стоят сборы в школу

В Самаре собрать ребенка в школу в 2020 учебном году оказалось не так-то просто и недешево. Это связано с тем, что в этот раз к стандартному набору школьных принадлежностей родители добавляют электронные девайсы, предполагая, что обучение может остаться дистанционным или снова стать таким на некий период. При этом цена базового комплекта для обучения дома в Самаре подросла на 1%, рассказывают аналитики «Авито». Купить подобное с рук можно за 17 700 рублей.

Самая главная расходная часть для онлайн-бучения это ноутбук. Устройства стали более востребованы на 55%, а спрос на кресла вырос на 73% - дети посидели на неудобных стульях почти полгода и обзавелись неправильной осанкой. Конечно, родителей это волнует.

Но министерство образования региона обещает, что 1 сентября все сядут за парты. Так что обойтись можно комплектом-минимум. В него входят пенал, ранец, спортивная и школьная формы. Набор обойдется родителям в 3180 рублей - на 15% дороже, чем годом ранее. За год ранцы и школьная форма немного подорожали - на 16% и 4% соответственно. А вот спортивная одежда обойдется в среднем в 640 рублей, а пенал - в 330 рублей со всеми принадлежностями.

Интересно, что дешевле всего сборы в школу обойдутся жителям Тольятти - здесь полный комплект будет стоить 16 тыс. рублей. А вот дороже всего собрать ребенка в школу в Казани, родителям придется выложить 32 тыс. рублей.