Жителям Самарской области рассказали, что делать с просроченными паспортами

Жителям Самарской области рассказали. как нужно поступить с просроченными паспортами. Если гражданину исполнилось 14, 20 и 45 лет в период с 1 февраля по 15 июля, ему не нужно срочно никуда бежать. Документ будет действительным до 31 декабря 2020 года.

То же самое касается тех, у кого данные поменялись, например, после развода или брака. К административной ответственности за незамененный документ их привлекать не будут.

Но это не значит, что все это время нужно сидеть сложа руки. Отделы миграции в Самарской области осуществляют замену паспортов в установленном порядке. Осуществить замену паспорта можно через единый портал госуслуг, обратившись в МФЦ или лично явившись в отдел миграции. Причем жителям региона рекомендуют в момент обращения надеть маску и соблюдать социальную дистанцию.