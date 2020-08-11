Под Самарой невнимательный водитель ВАЗа «толкнул» Toyota на девушку-пешехода

Пострадавшей двушке понадобилась помощь медиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские разбираются в двойном ДТП, которое произошло утром 10 августа на 1 км трассы «Самара — Бугуруслан — Петра Дубрава» в Волжском районе. Там в столкновении двух легковушек пострадал пешеход.

- 37-летний мужчина на ВАЗ-2114 неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Corolla, водитель которого остановился перед пешеходным переходом, и столкнулся с ним. От удара иномарка продолжила движение и сбила 20-летнюю девушку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На момент ДТП девушка переходила дорогу по «зебре». Ее на машине скорой помощи доставили в приемный покой ближайшей больницы. Медики оказали ей необходимую помощь, а потом отпустили домой. Сейчас стражи порядка проводят по факту ДТП проверку.