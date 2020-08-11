Стало известно, когда заработает сельхозярмарка на площади Куйбышева в Самаре

Ярмарка начнет принимать посетителей в середине сентября Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Сельскохозяйственной ярмарке на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре в этом году быть. Свою работу она начнет 18 сентября и будет открыта для посетителей с пятницы по воскресенье с 8:00 до 18:00.

- На площади Куйбышева разместят несколько шатров. Основную часть ярмарочного городка составят стилизованные торговые палатки. Для покупателей будет доступен широкий ассортимент продукции как местных производителей, так из республики Марий Эл, Саратовской, Волгоградской и Ульяновской областей, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

Также на площади Куйбышева будут торговать своей продукцией пенсионеры. Для них на безвозмездной основе выделят 40 мест. Как отмечают в городской администрации, рядом с торговыми рядами будет работать специальная лаборатория. Кроме того, покупатели смогут проверить товар на контрольных весах.

Добавим, в городе также будет работать муниципальная ярмарка в четвертом квартале поселка Мехзавод. Торговые ряды расположат перед домом № 9. Время работы этой ярмарки пока не известно.