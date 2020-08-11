В Самарскую область во второй половине недели нагрянут дожди и грозы

В конце недели в регионе прогнозируют интенсивные дожди Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области во второй половине этой недели. На смену солнечной погоде без осадков придут дожди и грозы.

- В регионе ожидаются дожди, более интенсивные во второй половине рабочей недели, прогремят грозы. Южный, юго-западный ветер в теплом секторе циклона после прохождения холодного атмосферного фронта в конце периода вновь перейдет в северную четверть, - рассказали в Приволжском УГМС.

Так, в среду, 12 августа, будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит 22...27 °C. А вот уже в ночь на четверг, 13 августа, в Самарскую область может нагрянуть гроза. Столбики термометров опустятся до 11...16 °C. Днем же ожидается дождь и тоже возможна гроза. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах 19...24 °C.