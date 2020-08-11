Три смерти: в Самарской области за сутки нашли коронавирус у 48 человек

Число зараженных немного снизилось, но количество смертей выросло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 11 августа 2020 года. За минувшие сутки выявили еще 48 человек с COVID-19, это немного меньше, чем накануне. Таким образом, общее число зараженных в регионе теперь составляет 7320 человек.

- Выздоровели больше половины - 5518 пациентов. За минувшие сутки лечение закончили 46 человек, - рассказали в оперативном штабе.

К сожалению, еще три человека не смогли побороть инфекцию. При этом вчера ни одной смерти в губернии не было зафиксировано. Общее число пациентов, которые скончались от коронавируса в Самарской области, теперь достигло 110 человек.

В стране же за сутки заразились 4945 жителей, выздоровели 6494 пациента, скончались 130 человек.