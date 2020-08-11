Эпидемию абсолютно нового гриппа ждут в Самаре этой осенью

В Самаре ждут опасную волну гриппа

В Самаре осенью ожидают волну абсолютно нового гриппа, к которому пока у горожан нет иммунитета. Об этом рассказал глава информационного центра оперативного штаба в Самарской области Николай Ренц.

- Нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы еще не сталкивались. Если вы думаете, что уже болели гриппом раньше, что у вас уже есть иммунитет, то не обольщайтесь - ничего такого нет, - отмечает Николай Ренц.

Он подчеркнул, что высока вероятность второй волны коронавирусной инфекции осенью. И если она наслоится на эпидемию гриппа новых штаммов, к которому у нас нет иммунитета, то это может быть настоящей проблемой в регионе.

- Сам вирус гриппа также приводит к осложнениям, летальным исходам. Поэтому очень важно отнестись к вопросу ответственно, сделать прививку, прийти в больницу, пройти вакцинацию. И это позволит уберечь здоровье от осложнений инфекционного заболевания, - уточнил Николай Ренц.

Также он рассказал, что уже в конце сентября может появиться российская вакцина против коронавируса. И первыми будут прививаться медицинские работники.