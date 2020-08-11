В Самаре на набережной в честь годовщины Великой Победы устроят авиашоу

Авиашоу хотят провести в районе второй очереди набережной Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на набережной пройдет авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Горожан ждут показательные выступления пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра.

- Проводится конкурс на предоставлении субсидиии за счет средств областного бюджета некоммерческим организациям на оказание услуг по проведению праздничного мероприятия, посвященного годовщине Победы. Максимальный размер субсидии — 4 023 877 рублей, - рассказали в департаменте по вопросам общественной безопасности региона.

Точная дата проведения авиашоу пока не определена. Его хотят организовать в период с 20 августа по 3 сентября. Место проведения — акватория реки Волги в районе 2-ой очереди набережной.