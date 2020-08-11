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Спрос на ипотеку ВТБ вырос на 15% после снижения ставок

Ежедневно в банк обращаются до 4,5 тысяч заемщиков
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После снижения ВТБ ипотечных ставок на 0,5 п.п. спрос среди заемщиков значительно вырос

После снижения ВТБ ипотечных ставок на 0,5 п.п. спрос среди заемщиков значительно вырос

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первые дни после снижения ставок по ипотеке ВТБ фиксирует рост числа полученных заявок от клиентов на 15% по сравнению со средними значениями июля. Ежедневно в банк обращаются до 4,5 тысяч заемщиков. Ипотечные ставки ВТБ снизил на 0,5 п.п. с 5 августа.

ВТБ провел корректировку ценовых параметров по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки – всего за 1%.

«Август не является месяцем наиболее ажиотажного спроса на жилищные кредиты – рынок традиционно готовится к осеннему сезону продаж. Но в этом году он начался для нас с резкого роста числа заявок. Это связано со снижением ипотечных ставок по нашей базовой линейке. Сегодня ипотеку ВТБ можно оформить всего от 7,4%, что максимально близко к ценовым параметрам госпрограммы-2020. Мы видим, что для заемщиков это – мощный стимул к решению своих жилищных вопросов здесь и сейчас», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Оформление ипотечного кредита в ВТБ со ставкой 7,4% доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка составляет от 8,1%.

По программе Дальневосточной ипотеки ставка снижена до рекордно низкого значения – 1%. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО. Все ценовые параметры – с учетом комплексного страхования заемщика.