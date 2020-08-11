Яндекс поможет самозанятым в Самаре искать клиентов и вести бухгалтерию

В Самаре самозанятые люди смогут присоединиться к платформе Яндекс.Про, чтобы облегчить себе работу и ведение бизнеса. С ее помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и все, кто оказывает услуги, смогут находить клиентов и проще вести учет своих доходов.

Действует эта платформа так же, как и сервисы Яндекс.Такси или Яндекс.Еда. Те, кто предоставляет любые услуги, смогут присоединиться к сервису.

- Для таких людей мы и сделали Яндекс.Про. Платформа дает им возможность находить клиентов и выполнять заказы, позволяет видеть, сколько ты сегодня заработал, облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее. Это удобный сервис для тех, кто работает на себя, - отметил Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса.

Присоединившись к платформе, самозанятые могут синхронизировать свою учетную запись с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все платежи перечислялись автоматически. Скачать приложение можно и на Гугл, и на Апп Сторе. На этот же сервис переведут таксистов и курьеров.