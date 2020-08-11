В Самаре могут увеличить оклады бюджетникам

В Самаре подумают над приведением системы оплата труда бюджетников к единому знаменателю

В Самаре могут вырасти оклады бюджетников. Речь идет о доле их в зарплате - она должна увеличиться до 70%. Ряд системных предложений по реформированию системы оплаты труда врачей, учителей и других специальностей подготовила «Единая Россия». Цель этих улучшений - увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы. Также важно создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера — чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70% на 30% соответственно.

По словам депутатов, существующая система позволяет манипулировать временем работы. Например, учителей буквально насильно заставляют работать на 1,5-2 ставки.

- Эта проблема существует не один год, неоднократно выходили к профильному министерству с предложениями и законодательными проектами мои коллеги - депутаты Самарской губернской думы, и инициативные группы профсоюзов медиков, работников скорой помощи. Запрос на социальную справедливость - вот что важно при принятии этого законопроекта, - отметила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина, заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности.

По ее словам, сегодня система оплаты труда работников бюджетной сферы должна быть приведена к общему знаменателю во всех регионах. При этом в нее должна быть включена и система поощрения бюджетников и на федеральном, и на муниципальном уровне.