Районы подтянулись: в Самарской области рассказали подробности о новых больных коронавирусом

В Самаре растет число зараженных коронавирусом

Стало известно, где заболели еще 48 человек, у которых нашли коронавирус 11 августа 2020 года. Большая часть пациентов по-прежнему в Самаре - в областной столице 21 больной, двое из них среди тех, кто контактировал с коронавирусными ранее.

Еще шестерых пациентов с коронавирусом нашли в Тольятти - в автограде в последние дни число зараженных тоже не уменьшается. Также в этот раз много новых пациентов нашли в районах Самарской области. Так, пятеро из них в Волжском районе, четверо в Кинеле и по трое пациентов в Кинель-Черкасском и в Клявлинском районах.

По двое новых больных в Сергиевском и Ставропольском, по одному в Красноярском и Челно-Вершинском районах.

По-прежнему большинство заболевших ранее уже наблюдались с ОРВИ и пневмонией, а 12 новых пациентов просто проходили профосмотр, так как работают с людьми, и с удивлением узнали о своем диагнозе, поскольку до этого не чувствовали никаких признаков недомогания.

Всего на данный момент в регионе уже зафиксировали 7320 случаев коронавируса, выздоровели 5518 человек. К сожалению, жертв коронавируса в Самарской области стало больше. Всего умерли 110 человек. Сегодня к ним прибавились трое - все с сердечными болезнями.