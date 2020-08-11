В Самарской области умерли трое пациентов с COVID. Узнали, что их подвело

В Самаре продолжают умирать пациенты с коронавирусом

Стали известны подробности смерти еще трех жертв коронавируса в Самарской области. Одна женщина и двое мужчин умерли недавно, их внесли в список смертей 11 августа. И у всех были одинаковые сопутствующие заболевания и примерно одинаковый возраст.

Женщине было 62 года, мужчинам 63 и 55 лет - один даже не успел выйти на пенсию. К сожалению, всех пациентов, где-то подцепивших COVID, подвело больное сердце. Впрочем, у женщины были также проблемы с органами дыхания.

Всего в регионе скончались 110 человек. Женщин и мужчин примерно поровну, чаще всего умирают люди старше 55 - 60 лет. Молодых немного. Самая молодая жертва COVID-19 в регионе - это 29-летний мужчина. Также есть и те, у кого не было никаких дополнительных болезней. В основном это люди 34 - 55 лет.