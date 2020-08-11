Самарским абитуриентам предлагают не только учебу, но и практику в лучших организациях

Студенты имеют возможность получить практические навыки

Самарским абитуриентам рассказали, куда пойти учиться, чтобы получить востребованную специальность и опыт уже к моменту окончания учебного заведения. В самарском филиале Финуниверситета студентов обучают на высоком профессиональном уровне, на базе федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов с использованием новейшей компьютерной техники и профессионального программного обеспечения. Здесь работают самые профессиональные преподаватели.

Учебная и производственная практика начинается у студентов уже на втором курсе и проходит в органах федерального казначейства, федеральной налоговой службы, государственной власти и местного самоуправления, в крупнейших кредитных учреждениях (Публичное акционерное общество «Сбербанк России», АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), «Газпромбанк» (Акционерное Общество) «Поволжский», Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк», Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» и др.), предприятиях, организациях, учреждениях Самарского региона (ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат», ООО «Завод Приборных Подшипников», ООО «УК Европейская подшипниковая корпорация Самара», ООО «РОСИНФО», ООО «Сурков и Партнеры», Общество с ограниченной ответственностью «Олимпстрой», Общество с ограниченной ответственностью «Самарский Хлебозавод № 5», ПАО «Почта банк», ПАО «Кузнецов», ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна».

Чтобы студенты лучше погрузились в профессиональную среду, работодатели проводят с ними мастер-классы. С практикумами в стены филиала приходят работники федеральной налоговой службы и органов федерального казначейства.

Приглашаем получить престижное и востребованное образование в Самарском филиале Финуниверситета!

Сайт - http://www.fa.ru/fil/samara/pk/Pages/Home.aspx

ВКонтакте - https://vk.com/club148593933

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