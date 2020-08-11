Регбисты «Самары» обыграли «Красный город» из Йошкар-Олы 54:14

Сборная Самарской области начала сезон Высшей лиги с победы. Фото: РК «Самара».

Регбийный клуб «Самара» (сборная Самарской области) одержал победу в матче первого тура Высшей лиги (второй в системе дивизионов чемпионата России) над «Красным городом». Поединок проходил в Йошкар-Оле и завершился со счетом 54:14 в пользу волжан.

- Первый тайм выдался тяжелым для обеих сторон, наша команда занесла четыре попытки, соперник ответил одной попыткой и тремя штрафными, на перерыв команды ушли со счетом 14:26. На вторую половину у хозяев сил уже не осталось, а гости набирали очки, занося попытки и пробивая точные реализации, - рассказали подробности в «Самаре».

Следующий матч в рамках Высшей лиги волжане проведут в воскресенье, 16 августа, против казанской «Энергии». Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Локомотив».