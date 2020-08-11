Самарцам рассказали, что нужно сделать при полете за границу

Самарцам рассказали, как правильно летать за границу

Жителям Самары рассказали, какие испытания ждут их, если они захотят полететь за границу. С 1 августа 2020 года все, кто прилетит в Самарскую область из-за границы самолетами (вывозными или регулярными рейсами), будут обязаны заполнить на борту судна анкету прибывающего. До вылета в Россию, до начала регистрации на рейс каждый пассажир будет должен заполнить форму на портале госуслуг в электронном виде.

После возвращения каждый пассажир обязан в течение трех дней сдать тест - лабораторное ПЦР-исследование на коронавирус. Его результат нужно будет также разместить в специальной форме на портале госуслуг.

Если после возвращения человек чувствует себя плохо, необходимо вызвать врача на дом и сообщить о симптомах. В обсерватор туристов после возвращения помещать не будут.

Напомним, пока что из Самары напрямую можно отправиться только в Турцию, и то речь идет о посадочном рейсе - самолет приземляется в Ростове.