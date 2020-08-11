Самарскому «Ростелекому» нашли нового главу

В Самаре назначили нового директора Ростелекома

Самарскому филиалу «Ростелекома» назначили нового руководителя. Им стал Вячеслав Добрынин, который до этого уже возглавлял реготделения «Вымпелкома» в Чувашии и Саратове и руководил кластером «МегаФона» в Москве.

Вячеслав Александрович закончил Вятский государственный университет по специальности «Сети связи и системы коммутации». В отрасли телекоммуникаций работает с 2007 года.

В компании отметили, что ключевой задачей нового руководителя самарского филиала «Ростелекома» станет укрепление лидерских позиций на местном рынке и формирование условий для создания цифровых экосистем. Ему предстоит продолжать реализовывать стратегию развития компании в регионе.

Вячеслав Добрынин родился 12 марта 1985 года, воспитывает двух сыновей, увлекается спортом, рыбалкой и туризмом.

Ранее самарским «Ростелекомом» руководил Сергей Иванов, который приехал в регион из Чувашии. Его назначили в 2015 году, в 2018 году он покинул этот пост. Затем его сменил Владимир Басков.