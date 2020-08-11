В кинотеатре «Художественный» проходит выставка самарских кузнецов

Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

11 августа 2020 года в Центре художественной кинематографии им. Т.А. Ивановой в Самаре открылась выставка под названием «Его Величество модерн, или Прогулки по Самаре». С этого дня и до 25 августа все посетители старейшего городского кинотеатра «Художественный» смогут в арт-фойе полюбоваться искусными изделиями художников, работающих в технике художественной ковки.

Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

Свои работы привезли на выставку мастера из новокуйбышевской кузнечной артели «Вакула», Андрей Демидов из Волжского, Евгений Денисюк и братья Андрей и Максим Быковские из Самары. Все изделия, представленные на выставке, выполнены кузнецами в изящном стиле модерн: кованые розы, фонари под старину, ажурные решетки и абажуры… Этот художественный стиль, который был очень популярен в начале XX века, оставил свой неизгладимый след на облике исторических кварталов Самары.

Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

ГДЕ: Кинотеатр «Художественный», ул. Куйбышева, 103/105.

КОГДА: с 11 до 25 августа, с 9.00 до 20.00.

Вход свободный.