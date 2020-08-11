В Самаре блогера выпустили на свободу

В Самаре участник «дела блогеров» Олег Иванец вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил адвокат Андрей Соколов на своей страничке в ФБ. О том, что его ходатайство суд удовлетворил, стало известно еще на прошлой неделе. Поддерживал блогера и местный союз журналистов, они обращались с письмом в пользу его освобождения досрочно.

Два других фигуранта дела блогеров Наталья Умярова и Дмитрий Бегун уже на свободе, им также одобрили УДО.

Напомним, что все трое фигурантов были осуждены по делу блогеров в 2016 году. Олег Иванец получил самый большой срок - 7 лет колонии строгого режима. Блогеров обвинили в том, что они требовали 3 миллиона рублей с самарского бизнесмена Сергея Шатило, который возводил «Клинику сердца», в обмен на отказ от публикации порочащих его материалов. Кстати, и сам Сергей Шатило потом оказался под следствием. Его обвинили в нечестной игре на торгах. Но недавно обвинение сняли.