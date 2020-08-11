Самарцам предложили приготовиться к «Диктанту Победы»

В Самаре пройдет Диктант победы

Жители Самары могут подготовиться к «Диктанту Победы». На сайте проекта опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. На вопросы тестов уже ответили почти 100 тыс. человек.

- Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне, - рассказал координатор проекта «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Он также рассказал, что площадки, где можно будет написать Диктант Победы, появятся в музеях по всей стране. В Самарской области 3 сентября откроют 759 площадок для проведения «Диктанта Победы», из них большая часть площадок расположена в образовательных учреждениях Самарской области и учреждениях культуры. В этом году примут участие в написании «Диктанта Победы» силовые структуры – представители «Росгвардии», ФСИН, 2-ой миротворческой армии.