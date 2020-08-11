Фанатам рассказали, как добраться до "Самара Арены" на игру "Крылья" - СКА Хабаровск

В Самаре на стадионе ждут фанатов

В Самаре фанатам рассказали. как добраться до стадиона Самара Арена 12 августа, на матч Крылья Советов - СКА Хабаровск. Игра начнется в 19.00. Все автомобилисты смогут спокойно добраться до стадиона: бесплатными будут Восточная парковка и автостоянка "Агропарка". Заехать сюда можно с Московского или Волжского шоссе.

До 18.00 будет свободным и въезд на Южную парковку, а после этого времени начнут действовать пропуска, выданные клубом.

Добраться до стадиона можно и на трамвае №5, 7 и 25. Проедут до стадиона и автобусы №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268. Они поедут до Алма-Атинской по Московскому шоссе. Все маршруты будут работать в обычном режиме.

Гостей города просят заранее планировать маршруты.