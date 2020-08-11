В Тольятти начальника СИЗО уволили из-за ремонта в квартире

В СИЗО сменится начальник

В Тольятти уволили начальника СИЗО-4 за утрату доверия. Прокуратура города выяснила, что мужчина выполнял свои обязанности не без личной выгоды. Так в 2019 году ремонт в квартире начальника сделал отец одного из подследственных - причем, с большой скидкой. Конечно, делал он это не просто так.

Ремонт начальнику видимо понравился, потому что условия содержания сына хорошего мастера резко улучшились.

Это все стало предметом разбирательства в рамках уголовного дела. Прокуратура выяснила, что начальник СИЗО не принял мер к предотвращению возникновения конфликта интересов, не расторг договор с мастером.

В итоге прокуратура вынесла представление и потребовала уводить начальника СИЗО-4 господина Богданова со службы. 10 августа такой приказ был подписан, увольнение состоялось с формулировкой "в связи с утратой доверия".