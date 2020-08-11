В поселке Комсомольский Самарской области проверили новую спортивную площадку

Он осмотрел тренажеры и безопасное покрытие.

В поселке Комсомольский Самарской области проверили, как все готово для сдачи норм ГТО. В частности, оценили новую спортивную площадку. Качество инвентаря лично оценил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин. Он осмотрел тренажеры и безопасное покрытие.

- Вижу большой интерес у жителей поселка Комсомольский. Люди приходят, занимаются на тренажерах. Желающие сдают нормы ГТО. Как раз сейчас самое время – не такая жаркая погода стоит, - отметил Александр Живайкин.

Также руководитель фракции заглянул в местную школу, где посмотрел на недавно открытый центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Руководство школы пожаловалось на то, что есть проблемы с подключением интернета. Александр Живайкин обещал помочь решить проблему.