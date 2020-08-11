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В небе над Самарской областью можно будет увидеть один из самых ярких звездопадов года

В час будут видны до 150 метеоров
Дмитрий КривенцовДмитрий КривенцовДмитрийКривенцов
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Часы перед рассветом станут лучшим временем для наблюдений метеорного потока.

Часы перед рассветом станут лучшим временем для наблюдений метеорного потока.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В небе над Самарской областью сегодня ночью, с 11 на 12 августа, ожидают один из самых ярких звездопадов года. В час будут видны до 150 метеоров, что большая редкость, отмечают на странице правительства Самарской области Вконтакте.

- Часы перед рассветом станут лучшим временем для наблюдений метеорного потока. Когда убывающая Луна спрячется за горизонтом, звёзды будет видно особенно ярко. И конечно, лучше видно это явление за городом, так что берем палатки и выезжаем на природу, - советуют в правительстве.

О том, какие еще астрономические явления смогут увидеть жители Самарской области в августе, корреспонденту «КП-Самара» рассказал директор самарского клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский. Почитать материал можно на сайте samara.kp.ru.