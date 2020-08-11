В Самаре фирма чудом произвела из килограмма молока 40 тыс кило сыра

В Самаре нашли производителей, умеющих творить чудо

В Самарской области проверяющие нашли компанию, которая научилась из ничего делать пищу. Цифры в документах удивляли и будоражили ум: согласно документации, здесь из килограмма полока произвели больше 40 тыс кило сыров, из шести кило молока - 60 кило сливочного масла. Как это получилось, объяснить никто ен смог как и тот факт, что производители с такими умениями до сих пор еще не получили за свою технологию тонну золота.

Сдала махинаторов система "Меркурий". Проверяющие Россельхознадзора посмотрели все транзакции и выявили нарушения. Всего за время проверки на предприятие поступило 373 кило белорусского молока и 500 килограмм масла. Произведено же из этой продукции было гораздо больше.

Кроме того,в документах не было данных о проведенных лабораторных исследованиях и продукции, и сырья. А на сливочном масле не было написано, откуда взялось сырье. По данным Россельхознадзора, готовую продукцию ООО Диапур отправляло в Московскую и Новосибирскую область.