Журналист и редактор «КП-Самара» стали победителями всероссийского конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Спецкор «КП-Смара» Ольга Новикова (справа) за работой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Редактор «Комсомольской правды – Самара» Айна Утибаева, а также специальный корреспондент Ольга Новикова стали победителями VI всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Всего же жюри отобрало 437 лауреатов со всей страны среди региональных журналистов и 42 главных редакторов.

- По итогам заявочной кампании более двух тысяч региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции. Самыми активными по количеству участников конкурса регионами стали Свердловская область (108 журналистов), Самарская область (63 журналиста), Иркутская область (62 журналиста), - говорится на сайте Общероссийского народного фронта.

Главный редактор «Комсомольской правды – Самара» Айна Утибаева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спецкора «КП-Самара» Ольгу Новикову отметили за историю о 14-летнем Романе Денисове. Мальчик обрел любящую приемную семью, но его мир может рухнуть из-за биологической матери, которая вернулась из тюрьмы.

Также среди журналистов Самарской области победителями конкурса ОНФ стали Юлия Кочетова из «Социальной газеты», Валерий Манзур («Казаки Тольятти»), Елена Полонская (ГТРК «Самара»), Мария Шпакова (ТРК «Губерния»). Помимо редактора «КП-Самары» Айны Утибаевой в ОНФ отметили главного редактора «Социальной газеты» Елену Дмитричкову.

Редакция «КП-Самара» поздравляет коллег!