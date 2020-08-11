В Самарской области похолодает

Солнечная погода в Самарской области сменится дождями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики обещают Самарской области похолодание. Температура воздуха будет постепенно снижаться к выходным.

- Территория Среднего Поволжья попадёт под влияние фронтальных разделов циклонического вихря, смещающегося своим центром из районов Вологодчины в юго-восточном направлении. Пройдут дожди, более интенсивные во второй половине рабочей недели, прогремят грозы. Южный, юго-западный ветер в тёплом секторе циклона после прохождения холодного атмосферного фронта в конце периода вновь перейдёт в северную четверть, - прокомментировала синоптик Приволжского УГМС Галина Овечкина.

В среду, 12 августа, в Самарской области будет переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +9… +11, днем +22… +27.

В четверг и пятницу, 13 и 14 августа, пройдут дожди, возможны даже грозы. В четверг ночью будет +11… +16, днем +19… +24. В пятницу ночью +9… +14, днем +17… +22.