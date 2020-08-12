Стала известна судьба детей, чьи родители погибли в ДТП с полицейским

Дети в одночасье остались без родителей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о судьбе детей, чьи родители погибли в страшной аварии, которую устроил полицейский за рулем. Трое детей оказались в больнице, водитель автомобиля Хендэ погиб на месте, его супруга скончалась в реанимации. За рулем второго автомобиля был полицейский, он попытался скрыться с места аварии.

Жители Самары не остались равнодушными к ЧП. Многие начали помогать родственникам детей деньгами. Общественность требует справедливого суда и виновника уже арестовали. Судьбой детей озаботился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что сейчас малыши, которым нет и трех лет, находятся в больнице имени Середавина.

- Им оказывают всю помощь. Сегодня детей осмотрели лучшие детские травматологи и нейрохирурги региона.Алексею на завтра запланирована операция на голени и бедре. Ксении и Юлечке, по мнению врачей, оперативное вмешательство не требуется, - рассказал о судьбе ребятишек губернатор.

Власти готовы оказывать семье всю помощь в этой сложнейшей ситуации. Родственники уже говорили, что не бросят детей и будут им помогать во всем. А вот полицейского сейчас арестовали, ведется расследование.