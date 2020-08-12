Вторая волна коронавируса в Самаре может быть страшнее первой

Жителей Самары просят быть осторожными, особенно в общественных местах

Осенью жителей Самарской области может ждать еще более серьезная эпидемия вирусных заболеваний, чем та, с которой регион уже столкнулся весной. Новая волна коронавируса может пересечься с эпидемиологическим подъемом заболеваемости гриппом. При этом медики ждут, что "гулять" по региону будут новые штаммы, с которыми организм еще не сталкивался, к которым у него нет иммунитета. Соответственно, инфекции будут "косить" людей, снова понадобится мобилизация здравоохранения, карантин.

- Избежать этого можно во-первых, не уклоняясь от вакцинации, во-вторых, продолжая соблюдать меры предосторожности, надевая маски, используя дезинфицирующие средства. И еще раз подчеркну: сейчас особенно важно привиться. Кампания начнется уже во второй половине августа, в регион привезут более 400 тыс. доз взрослой вакцины, - отметил глава информационного центра оперативного штаба Николай Ренц.

А вот вакцину от коронавируса пока сделают медикам, это произойдет в конце сентября. Пока что непонятно, как и кому ее будут делать в дальнейшем. Пока же ее официально зарегистрировали.