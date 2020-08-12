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В Тольятти двое приезжих хотели открыть бизнес по торговле наркотиками

Мужчины планировали распространять отраву путем закладок
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
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Оборудование для изготовки незаконных веществ изъято

Оборудование для изготовки незаконных веществ изъято

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В середине июля этого года оперативники отдела наркоконтроля и бойцы Росгвардии задержали в лесу на улице Механизаторов в Комсомольском районе двух безработных граждан. Ими оказались приезжие из соседней республики, одному из которых 29 лет, а другому 25.

- При виде патрульной машины они попытались избавиться от свертков с порошком. В ходе осмотра местности сотрудники полиции нашли еще три фольгированных свертка, внутри которых находились зип-лок пакеты с веществом бело-серого цвета, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Еще один сверток нашли у задержанного в карманах. Как позже установили эксперты, все изъятое - синтетический наркотик метилэфедрон общей массой 2,186 грамм.

В ходе обыска, проведенного на даче родственницы одного из фигурантов, правоохранители нашли весы и несколько зип-лок пакетов. Как объяснили фигуранты, они планировали продавать наркотики через интернет посредством тайников и несколько таких уже сделали - обнаружено в итоге порядка 20 закладок. Общая масса изъятого из незаконного оборота наркотика составила примерно 10 граммов.

По факту покушения на сбыт наркотиков группой лиц, по предварительному сговору в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

Криминал