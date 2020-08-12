Стало известно, кто приезжает в самарские отели на отдых в 2020 году

В Самару едут туристы из других регионов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре отмечают всплеск интереса к туристической индустрии региона со стороны жителей других субъектов РФ. Оказалось, что при закрытых границах Самарская область очень интересна для местных туристов: Волга, природа заповедных мест привлекают и жителей столичных регионов, и приезжих с Сибири. Самарские отели в летний период, как только сняли большинство ограничений, связанных с пандемией, этот спрос почувствовали.

Например, в отеле Lotte рассказали, что в минувшие выходные загрузка номеров составила 100%. В отеле «7 Авеню» отметили, что за июль у них в гостях побывали жители 62 регионов страны.

- Больше всего гостей приезжали из Москвы и Московской области – около 24% от общего количества, - рассказал генеральный директор отеля «7 Авеню» Михаил Мальцев. – Много останавливалось жителей Самарской области, которые приезжали в областной центр отдохнуть на выходные. Многие приезжали с Урала, других приволжских регионов и даже из Западной Сибири.

Эксперты отмечают: после пандемии поток туристов качественно изменился. В частности, серьезно увеличился поток индивидуальных и семейных гостей, прибывающих на автобусах и личных автомобилях. Причем если раньше «радиус туристической привлекательности» составлял 400-500 километров от Самары, то сейчас многие гости приезжают к нам и за тысячу километров, и дальше.

- Раньше у нас останавливалось много групп, много командировочных. А сейчас основная масса постояльцев – это семьи с детьми, которые приезжают не на день-два, а на более долгий срок, - рассказала исполнительный директор отеля «Граф Орлов» Евгения Алексеева.

Очень востребован отдых на природе.

- Все загородные средства размещения в Самарской области забронированы вплоть до октября, - отметила президент гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг. – А многие городские отели предлагают постояльцам выезды за Волгу, прогулки по реке, набережной.