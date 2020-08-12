За отдых в Самарской области готовы доплатить. Уже есть варианты

В Самаре всегда рады встретить гостей. И вернуть немного денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже 34 предложения из Самарской области появились в программе отдыха с кэшбеком по России. Напомним, что покупатели таких турпродуктов смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей, потраченных на подобное путешествие.

- Первая волна программы по стимулированию внутреннего туризма начнет действовать с 21 августа и продлится ровно неделю, до 28-го, - рассказал замминистра, руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов. – Для участия нужно зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф, оформить карту платежной системы «Мир» и купить путевку на отдых минимум на 5 дней/4 ночи у партнеров программы. При стоимости путевки 25-49,9 тысяч рублей на человека в течение пяти дней на карту вернется 5 тысяч рублей. За путевку ценой в 50-74,9 тысяч рублей обратно вернется 10 тысяч, более 75 тысяч рублей – 15 тысяч. Купить путевку надо с 21 по 28 августа, но даты отдыха можно выбрать любые – до конца 2020 года. Жители Самарской области могут приобрести по этой программе как путевку для поездки внутри региона, так и за его пределами.

Самарские отельеры и туроператоры уже активно подключились к этой программе – в системе зарегистрировались уже 34 местных игрока рынка. Среди предложений как собственные программы отелей, так и комплексные туры с проездом, проживанием и питанием.

- В основном в Самарской области туристам предлагают новые проекты, разработанные в этом году, с экскурсиями, прогулками, достопримечательностями, мастер-классами, всевозможными тематическими активностями, например, обучением катанию на сап-бордах, оздоровительными программами, рыбалкой и т.д., - объяснил Артур Абдрашитов. – Мы понимаем, что этим программам придется конкурировать с открывающимися зарубежными направлениями, но надеемся, что спрос на внутренний туризм все же останется на высоком уровне.